Terni, trovata morta in casa una donna di 73 anni. L'allarme lanciato dai vicini

Il tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco in via delle Ortensie. Il decesso per cause naturali

23 novembre 2020

a

a

Una donna di 73 anni - F.B. le sue iniziali - è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di lunedì 23 novembre 2020, a Terni. Il tragico ritrovamento è stato compiuto dai vigili del fuoco, intervenuti per aprire la porta dell'abitazione dopo che l’anziana non era stata più vista dai vicini di casa da almeno un paio di giorni.

La scoperta è avvenuta in via delle Ortensie, nella zona di viale Trento. Sono stati proprio i vicini a dare l’allarme, preoccupati dalla sua scomparsa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per le formalità di legge. La morte, dai primi rilievi, è sopraggiunta per cause naturali.

