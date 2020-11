Antigenici rapidi in auto, pronto il piano dei medici. A Perugia allestita nuova postazione a Pian di Massiano

Ale. Ant. 24 novembre 2020 a

“Le nuove postazioni drive through sono pronte in quasi tutti i territori. Stanno arrivando i kit e gli antigenici, con i dispositivi di protezione individuali per gli operatori. Speriamo di partire durante questa settimana”. Parola del commissario Covid per l’Umbria, Antonio Onnis: il piano per i tamponi antigenici rapidi in auto fatti da infermieri e pediatri su almeno 19 aree sparse per tutta la regione sta per partire. Si tratta di un vero e proprio screening di massa sugli assistiti. E’ stata allestita, nella mattinata di oggi, lunedì 23 novembre, la postazione presso la sede della Facoltà di Ingegneria a Pian di Massiano di Perugia dai volontari della gruppo di Protezione civile del Comune di Perugia.

Le aree sono state messe a disposizione dal dipartimento di Ingegneria e dal dipartimento di Ingegneria ed Ambientale (Dica) dell’Università degli studi di Perugia. La “richiesta urgente”, fa sapere Palazzo dei Priori, è pervenuta al Comune dalla Usl Umbria 1- Distretto del Perugino “per contenere la diffusione del virus e alleggerire la pressione sulle altre strutture”. Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla Sicurezza Luca Merli, ringraziano tutti gli enti intervenuti in particolare i dipartimenti di cui sopra per la disponibilità e i volontari della Protezione civile che con grande celerità hanno allestito una nuova postazione per i tamponi rapidi. Altre due nuove postazioni sono allestite nel capoluogo a Ponte Pattoli, area Prociv e a Ponte San Giovanni. Resta attiva l’area di Santa Lucia. Da oggi il drive-through del distretto Alto Tevere della Usl Umbria 1 sarà spostato da via Vasari in località Madonna del Latte in via Vittorini 27 in località Cerbara, sempre a Città di Castello, nel piazzale antistante gli uffici della Sogepu. Il servizio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

Uls 1 ricorda che gli utenti potranno accedere solo dopo essere stati contattati dal’azienda sanitaria, per la comunicazione dell’appuntamento, e dovranno arrivare muniti di tessera sanitaria e documento di identità.

Nuova sede per la postazione tamponi rinofaringei in modalità drive through anche del comprensorio di Orvieto. Da ieri mattina la postazione dell’Usl Umbria 2 dove si eseguono i test senza scendere dalla propria autovettura ha trovato una nuova ubicazione nell’area antistante l’ospedale “Santa Maria della Stella”, in località Ciconia.

