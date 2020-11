Violenza contro le donne, in Umbria impennata di richieste dopo il primo lockdown

Fra. Mar. 24 novembre 2020 a

a

a

Nei primi 10 mesi del 2020 il centro anti-violenza di Perugia, Catia Doriana Bellini, ha accolto 217 donne di cui 23 ospitate in strutture con a seguito 19 minori. Al Terni sono state 111, di cui 13 ospitate in strutture protette con minori. Il centro anti-violenza Telefono Donna a Perugia ha accolto 99 donne. Ma in pronta emergenza ne sono state aiutate altre 24, con 22 minori. Insomma, un’emergenza quella della violenza di genere che si è fermata solo in parte durante la prima ondata Covid. “Appena finito il lockdown - racconta Elena Bistocchi, presidente di Liberamente Donna - c’è stata subito una nuova impennata e molte donne hanno avuto necessità di uno spazio dove andare a vivere. Il periodo di convivenza forzata ha portato le situazioni già difficili a diventare intollerabili e dove la violenza era latente a palesarsi. Stiamo lavorando molto e non abbiamo mai fatto mancare il sostegno alle donne che hanno bisogno. Anche con tutti i problemi legati alla pandemia, che non sono stati pochi. E lo sono ancora come per i tamponi alle operatrici. Mi preme dire che è importante ci siano servizi di prossimità come i nostri perché se sono più raggiungibili le donne chiedono aiuto”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.