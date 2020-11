Omicidio Presta, la sorella della vittima: "Siamo dei feriti a vita, abbandonati dallo Stato. Viviamo nel suo ricordo"

Francesca Marruco 24 novembre 2020 a

a

a

“Da quel giorno noi sopravviviamo, ma siamo feriti a vita. Superstiti che mai più avranno la normalità conosciuta fino a quando Raffaella ci è stata tolta in quel modo brutale”. Doriana Presta in un attimo si è ritrovata a fare da madre al figlio dell’amata sorella gemella. Un figlio che, all’epoca dei fatti in cui papà sparò due colpi di fucile alla mamma mentre lui era in casa, aveva solo sei anni. Adesso quel bambino, a cui nessuno ha dovuto spiegare niente, perché i suoi occhi innocenti avevano capito tutto quell’orrore, ha una vita diversa. “E’ un po’ come se fosse stato costretto a rinascere” spiega zia Doriana che insieme al marito e alla figlia si prende amorevolmente cura di lui da quando lo portò via da Perugia solo con i vestitini che aveva addosso. “Siamo tutti sopravvissuti - aggiunge la donna - e lui per primo. E’ assolutamente consapevole di tutto quello che gli è successo. Nella tragedia sono rincuorata comunque dal fatto che abbia trovato me come altra figura materna. Un giorno mi ha detto che con i capelli lunghi somiglio a Raffaella e a me fa piacere onorarla anche così. Mi guardo allo specchio e vedo lei. E cerco di andare avanti anche per lei”.

Ma le difficoltà, dopo il dramma che sono stati costretti a vivere lei e la sua famiglia, ci sono: “Essere la mamma di un orfano di femminicidio richiede un impegno morale, un carico di responsabilità, si assume un ruolo fondamentale per la crescita, l’educazione e il futuro del minore”. E Doriana, che nel corso del processo si è affidata all’avvocato Marco Brusco, non nasconde che dallo Stato si sarebbe aspettata di più. “Ormai siamo vittime dimenticate”, dice. “All’inizio le istituzioni ci erano molto vicine, poi siamo diventati un caso tra i tanti. Quando lo vedo succedere ad altre famiglie penso che poi finiranno come noi. Lo Stato e le istituzioni non si chiedono che fine fa chi rimane, non pensano all’impegno morale di cui le famiglie come la mia si fanno carico. Servirebbe maggiore sostegno e vicinanza. A volte mi chiedo cosa avrebbe fatto Raffaella per questa o quella scelta. So che ho una responsabilità enorme. Ma non ho mai riflettuto sul prendere in affidamento il figlio di mia sorella. L’ho deciso nel momento stesso in cui ho saputo cosa era successo”.

Domani saranno cinque anni dal giorno in cui l’immobiliarista Francesco Rosi uccise Raffaella con due colpi di fucile sparati a distanza ravvicinata mentre il piccolo faceva il bagnetto nella stanza accanto. Rosi sta scontando la sua condanna, ormai definitiva, a 30 anni di reclusione. In cinque anni non ha mai chiesto perdono alla famiglia della moglie per averli privati della loro amata. “Come ogni anno - aggiunge Doriana - ci saranno delle iniziative in memoria di Raffaella, anche se quest’anno saranno poche a causa del Covid inaugureremo una panchina rossa nel nostro paese, per non dimenticare. Per non dimenticare le vittime. Ma neanche chi resta. Che se lasciato solo diventa un’altra vittima”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.