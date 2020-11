Covid, monsignor Renato Boccardo migliora e segue su youtube la preghiera in duomo

23 novembre 2020 a

Sono migliorate nelle ultime ore le condizioni dell'arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, monsignor Renato Boccardo, positivo al Covid, che sta proseguendo la degenza al policlinico universitario Gemelli di Roma. Come sottolineato dalla stessa archidiocesi, il focolaio di polmonite bilaterale interstiziale sta regredendo ed è stata ridotta la somministrazione dell'ossigeno. Nella serata di domenica 22 novembre il presule ha seguito in diretta sul canale Youtube della Diocesi la preghiera in duomo per chiedere al Signore la guarigione dei malati di Covid 19. Monsignor Boccardo ha ringraziato per l’occasione tutti coloro si sono uniti alla preghiera sui social media e quanti continuamente, dalla diocesi e da altre parti, gli manifestano vicinanza e affetto con telefonate, messaggi ed email.

