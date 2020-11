Covid in Umbria, 105 positivi su 448 tamponi e 4 morti. Record di guariti: 1.195 in un giorno. Scende la curva dei contagiati

23 novembre 2020 a

Centocinque nuovi positivi su 448 tamponi. E' quanto riporta il bollettino Covid dell'Umbria aggiornato alle 12 del 23 novembre. Quattro i nuovi decessi (337 in totale). Ma il dato record è qui guariti: 1.195 in un giorno solo. Questo per la prima volta dall'inizio della seconda ondata pandemica fa flettere decisamente la curva degli attualmente positivi, che scendono a 10.483. Ossia -1.094 in un giorno. Tornano a salire i ricoveri. Da 444 a 451. Più tre le terapie intensive, che giungono a quota 78. In 24 ore sono stati 622 gli umbri usciti dall'isolamento. Il basso dato di tamponi rispetto alla media giornaliera di 4.500 circa dipende dal fatto che domenica è fermo lo screening e si analizzano quasi esclusivamente i tamponi dei sintomatici che si recano negli ospedali o chiedono l'intervento domiciliare. Il tasso di positivi sui tamponi sale giocoforza: siamo al 23,4%.

