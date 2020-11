Terni, locale aperto dopo le 18 e due avventori dentro a bere: sanzionati titolare e clienti

La serranda era abbassata, ma filtrava la luce e all'interno c'erano persone che consumavano bevande

Alle 18,40 il locale era ancora aperto, con la serranda abbassata a metà da cui filtrava la luce accesa e, all’interno, alcune persone, due delle quali stavano consumando bevande, chiaramente in violazione del Dpcm del 3 novembre 2020.

Per questo motivo un ternano di 50 anni, titolare di un locale che si trova nel pieno centro di Terni, a pochi metri da corso Tacito, è stato denunciato per quanto previsto per l’Umbria, zona arancione, che dispone la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle attività. Peraltro lo stesso locale era già stato oggetto di precedenti segnalazioni per aver venduto alcol a minori.

L’operazione si inserisce nei controlli svolti dal personale della Divisione amministrativa e sociale della polizia di Stato di Terni per far rispettare quanto previsto dal Dpcm contro la diffusione del contagio della pandemia.

Provvedimenti sono stati presi anche nei confronti dei due clienti che stavano consumando: anche per loro la sanzione pecuniaria prevista, che va da 400 a 1.000 euro, ridotta a 280 euro, se pagata entro i cinque giorni.

