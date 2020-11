Perugia, aggredisce operatore culturale: arrestato gambiano di 24 anni. Accusato di atti persecutori verso i dipendenti dell'associazione di accoglienza migranti

23 novembre 2020 a

a

a

Un ragazzo di 24 anni di origine gambiana è stato arrestato nei giorni scorsi dalla squadra volante della questura di Perugia. Secondo quanto emerso l'uomo- già arrestato in estate per ripetuti atti vandalici in centro storico e per aver minacciato le operatrici dell'associazione di accoglienza migranti da cui era stato assistito - stavolta, dopo aver nuovamente preso di mira gli operatori nell'ufficio del centro di Perugia, ne ha picchiato uno. Si tratta di una ragazzo di 27 anni originario del Mali, che è stato massacrato di botte al Pincetto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Perugia guidati dal commissario Monica Corneli e, non senza problemi, sono riusciti a immobilizzarlo anche usando lo spray urticante, dato che l'uomo continuava a dare in escandescenze anche sputando in faccia agli operanti. Stamattina si è tenuta l'udienza di convalida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.