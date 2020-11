Foligno, Armato di coltello rapina bar pizzeria ristorante in centro

23 novembre 2020 a

Armato di coltello minaccia il dipendente che si trova dietro il bancone e si fa consegnare l'incasso della mattinata. Una rapina in piena regola quella che si è verificata nel primo pomeriggio di domenica 22 novembre nel cuore del centro storico di Foligno. A finire nel mirino il bar – ristorante - pizzeria “Peter Botton e l’asola che non c'è” che si trova in Largo Carducci. Sono scattate immediatamente le indagini, portate avanti dai carabinieri della compagnia di Foligno. Un aiuto fondamentale arriverà dalle immagini delle telecamere che sono presenti in zona, dove tra l'altro si trova pure un istituto di credito.

