Fra Mauro Gambetti ordinato vescovo ad Assisi, sabato 28 novembre sarà cardinale

Grande festa per il Sacro Convento, Assisi e l'Umbria intera: a pochi giorni dall'ordinazione cardinalizia, in programma il 28 novembre, fra Mauro Gambetti nella giornata di domenica 22 novembre è stato ordinato vescovo, con una celebrazione solenne in scena nella Basilica superiore di San Francesco d'Assisi. “Ci sono momenti di svolta nella vita, che talora comportano salti. Quello che sto vivendo lo considero come un tuffo dal trampolino in mare aperto, mentre mi sento ripetere: duc in altum”, le prime parole del vescovo Gambetti, ordinato per l’imposizione delle mani del Legato Pontificio per le Basiliche Papali, Cardinale Agostino Vallini.

