Umbria, spot cult sul web: Francesco Lancia col Trio Medusa su Radio Deejay promuove una regione unica (da ridere) | L'audio

Uno spot per l'Umbria diventato nel giro di poche settimane un cult del web. Protagonista un umbro di Terni, Francesco Lancia che lo ha lanciato nel corso della trasmissione radiofonica del Trio Medusa su Radio DeeJay "Chiamate Roma Triuno Triuno".

Il comico fa una parodia delle campagne pubblicitarie per visitare una regione d'Italia: stavolta l'Umbria, Francesco Lancia e il Trio Medusa hanno lanciato uno "spot aggressivo" per visitarla. L'incipit dice tutto: "Venite in Umbria, s*****, una regione grande quanto il Molise ma abitabile". E ancora: "Che a differenza della Campania non ha nessun vulcano che rischia di polverizzarvi". Uno spot tutto da ridere che sui social resiste e anzi si moltiplica. Quindi da riascoltare.

