Covid in Umbria, altri 400 positivi, dieci morti e 241 guariti in un giorno. Calano i ricoveri, cresce il tasso di letalità

Ale.Ant. 22 novembre 2020 a

a

a

Altri 400 positivi in Umbria nelle ultime 24 ore su 4641 tamponi. E' il dato aggiornato a domenica 22 novembre. Dieci i nuovi morti. La quota complessiva dei decessi sale a 333 dall'inizio della pandemia. Scendono di tre i ricoveri nei posti letto Covid (444 in totale). Invariato il dato delle terapie intensive occupate (75). I nuovi guariti sono 241 (9859 in totale). Aumenta di una sola unità la quota dei soggetti in isolamento. Siamo a 12.159. Gli attualmente positivi tornano a crescere con più evidenza: 149 nelle ultime 24 ore. In tutto sono 11.577. Il tasso di positivi sui tamponi effettuati si attesta all'8,6%. Cresce ancora l'indice di letalità: dall'1,51 all'1,53.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.