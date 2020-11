Perugia, cantiere consegnato a Fontivegge: iniziano i lavori per il recupero del sottopasso

22 novembre 2020 a

Si muove la situazione dei cantieri a Perugia. Dopo la riqualificazione della pensilina degli autobus in piazza Vittorio Veneto è stato consegnato il cantiere e stanno partendo i lavori per il recupero del sottopasso che collega Fontivegge a via Sicilia per il quale è previsto l'allargamento del tunnel.

Le opere rientrano nei fondi del piano periferie destinati alla riqualificazione, in particolare, dell’intera area della stazione. L'auspicio è che si concludano in tempi relativamente brevi, vista e considerata l'importanza del collegamento. L'effettuazione dei lavori edilizi tuttavia in questo periodo tra restrizioni Covid e maltempo, pare essere un po' più complicata del solito.

