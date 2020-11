Perugia, anche lo spazio cinema agli Arconi: per la biblioteca multimediale bisognerà attendere marzo

22 novembre 2020 a

Agli Arconi adiacenti al Mercato coperto di Perugia i lavori strutturali sono ormai terminati da mesi, ma il progetto della biblioteca multimediale ancora non parte. Qualche novità c'è sulle caratteristiche del progetto e su qualche passo in avanti verso l'apertura per la quale “bisognerà comunque attendere marzo” pronostica l'assessore Leonardo Varasano. Anche se dalla previsione tiene fuori la sistemazione dell'area verde esterna “avrà tempi più lunghi”, precisa. La grande novità sarà l'introduzione dello spazio cinema. Sui contenuti di quest'ultima l'assessore Varano si relazionerà martedì 24 novembre con il sindaco insieme ai tecnici e c'è da attendere allora per saperne di più. “E' comunque un'idea di grande attrazione”, assicura. Confermata - sempre da Varasano - poi l'introduzione di uno spazio dedicato ai bambini nella sezione degli Arconi più vicino al Mercato Coperto e nella sala gotica. Il progetto prevede una biblioteca a loro riservata che dialogherà con un'area esterna che sarà dotata di giochi grazie “a donazioni di 25 mila euro da parte di cinque concessionarie d'auto (Giustozzi, Ambrosi, A.D. Motor, Rossi e Centralcar) che hanno voluto fare qualcosa per la città” precisa l'assessore Otello Numerini. Per la gestione delle attività sarà coinvolto anche il Post.

Mercato Coperto I lavori al Mercato coperto proseguono con il completamento della copertura, l'assessore Margherita Scoccia assicura che a fine anno lo spazio sarà assegnato al gestore, ovvero alla cordata di imprese che ha presentato il progetto esecutivo vede come capofila il manager Roberto Leonardi.

