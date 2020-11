Gubbio, Rosita Merli a dicembre torna a Cuochi d'Italia

22 novembre 2020 a

a

a

Rosita Merli tornerà dietro i fornelli il primo dicembre per la quarta fase del campionato Cuochi d’Italia-All Stars su TV8, la trasmissione televisiva che l’ha vista fin qui assoluta e imbattuta protagonista. La bravissima cuoca di Gubbio adesso sta… scaldando i motori. Un’operazione familiare per lei che è la regina dell’osteria del Bottaccione, il suo ristorante lungo il tracciato dove tutti gli anni ad agosto sfrecciano i bolidi che corrono il trofeo automobilistico “Luigi Fagioli”. Oltre a studiare nuove ricette, ad “allenarsi” dietro i fornelli sta preparando ricette usando anche l'Amaro del Bottaccione con il quale, come dice lo slogan “sei sempre di corsa” e che chiude alla perfezione, per la sua aromaticità e il sapore intenso e gradevolissimo, un buon pranzo cucinato come solo Rosita sa fare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.