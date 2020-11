Orvieto: guasto al serbatoio idrico di Montiolo, intervento del Sii a Castel Giorgio e Castelviscardo

Attivati un pozzo di emergenza e un servizio di autobotti per alimentare un secondo serbatoio

Nel pomeriggio di sabato 21 novembre 2020 si è verificato un guasto al serbatoio idrico di Montiolo che serve i comuni di Castel Giorgio e Castelviscardo, nella zona di Orvieto, in provincia di Terni. Lo ha comunicato nella stessa serata il Servizio idrico integrato, spiegando che il problema ha coinvolto anche la piccola frazione di Montepanaro, sempre nel territorio comunale di Orvieto, dove è stato già risolto.

“Per quanto riguarda la rete idrica di Castel Giorgio - spiega il Sii - il ricorso al pozzo di emergenza del campo sportivo ha consentito subito di ripristinare la regolarità della rete, pertanto i cittadini, le attività economiche ed i servizi pubblici, non risentiranno di problemi legati a carenze o mancanze di acqua. Interventi di riparazione in corso anche a Castelviscardo dove nel frattempo un servizio di autobotti alimenterà un secondo serbatoio”. I lavori di riparazione dell’impianto di Montiolo proseguiranno domenica 22 novembre 2020 per il ripristino totale dell’impianto e della regolare distribuzione idrica.



