Covid in Umbria, altri 408 positivi e nove morti. Aumentano ricoveri e terapie intensive. I guariti sono 344

Sono 408 i nuovi positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati nell'ultimo giorno monitorato sono 4748. Nove i nuovi decessi (che arrivano a quota 323) e 344 i guariti. Sono i dati del bollettino aggiornati al 21 novembre. Sono 11 i nuovi ricoveri di pazienti contagiati negli ospedali umbri. I posti letto occupati per Covid sono 447. Crescono di quattro le rianimazioni: da 71 a 75. Gli attualmente positivi tornano a crescere: +55. Toccata quota 11.428. Sono invece 21.369 i casi totali in Umbria dall'inizio della pandemia. I guariti sono 9.618. Cresce la quota degli umbri in isolamento:: +338 in un giorno (12.158 in totale).

