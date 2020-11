Terni, solidarietà ai tempi del Covid. Portano la pizza gratis a domicilio per aiutare le famiglie in difficoltà

Antonio Mosca 20 novembre 2020 a

Ogni sera regalano un sorriso a tante famiglie ternane che, in questo periodo di crisi, stentano ad arrivare alla fine del mese. Sono i ragazzi della Pizzeria del Corso che portano vassoi di pizza, calzoni, supplì e patatine a casa di anziani, persone sole e famiglie in difficoltà. “In cambio - racconta Elena Silvia Tibenschi, che gestisce il locale di corso Vecchio, a Terni, insieme al marito Alì - non chiediamo nulla. Ci basta la soddisfazione di avere portato un po’ di serenità nelle case dei ternani in questo momento così difficile”. L’iniziativa della pizza gratis a domicilio va avanti ormai da parecchi giorni e durerà per tutta l'emergenza Covid. I nomi delle persone da aiutare vengono segnalate sui social network.

