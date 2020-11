Orvieto, si scatena la caccia alla banconota con il messaggio scritto da Susanna Tamaro

21 novembre 2020 a

È stata spesa in un negozio di Orvieto Scalo e ha iniziato a circolare la banconota da dieci euro sulla quale l'autrice di best seller, Susanna Tamaro, ha scritto, a matita, la sua frase preferita: “L'amore è attenzione. Anima mundi”. Il gesto è stato documentato sul profilo Facebook ufficiale dell'autrice di “Va' dove ti porta il cuore”. “In fondo - ha affermato - i messaggi scritti sulle banconote non sono molto diversi da quelli lanciati nelle bottiglie. Una volta che lasciano le tue mani se ne vanno misteriosamente in giro per il mondo sperando di essere intercettate da qualcuno capace di apprezzare il messaggio. In un momento come questo di fragilità e di negatività forse abbiamo bisogno più che mai che un pizzico di poesia entri nelle nostre vite”.

