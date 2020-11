Perugia, la chiusura delle scale mobili in via Pellini diventa un caso: protesta di commercianti e cittadini

21 novembre 2020 a

L'insofferenza per il protrarsi della chiusura delle scale mobili di via Pellini a Perugia sta per diventare protesta. Sia da parte dei commercianti di via dei Priori che dei cittadini che dal luglio dello scorso anno sono costretti a rinunciare a un comodo e irrinunciabile mezzo d’accesso al centro storico. Anche perché in alternativa ci sarebbero 200 scalini da fare. Il sindaco è stato da più parti sollecitato ma dal punto di vista tecnico e formale il Comune ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge. Anche la ditta a cui sono stati appaltati i lavori è rientrata nei tempi previsti, ovvero 27 settembre 2020. La responsabilità di questo protrarsi della chiusura lo ha spiegato lo stesso Andrea Romizi. Spetta all’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi), organo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, verificare i lavori effettuati e quindi collaudare le scale mobili. Detto che il sindaco continuerà a sollecitare i responsabili dell'Ufficio del ministero, residenti e commercianti stanno pensando di dare forza alla loro voce chiedendo a tutti i cittadini la stessa cosa: “Inondiamo di email di protesta il ministero. Ciascuno mandi la propria”.

