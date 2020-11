Covid in Umbria, a Perugia tre parcheggi per i drive through: medici e pediatri faranno tamponi rapidi ai pazienti

Alessandro Antonini 21 novembre 2020 a

Tre nuovi parcheggi a Perugia per allestire altrettanti drive through dove medici di base e pediatri potranno fare test veloci ai loro pazienti. Uno spazio è stato individuato nel parcheggio dietro la facoltà di Ingegneria, uno a Ponte San Giovanni e uno a Ponte Pattoli. La Usl 1 il 19 novembre ha scritto al Comune di Perugia rilevando la “necessità urgente di individuare un’area circoscritta all’interno della città di Perugia ove possa essere istallata una postazione di drive-through per l’effettuazione dei tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta afferenti al distretto del Perugino”, è scritto in un’ordinanza di Palazzo dei Priori. L’area individuata “deve essere idonea ad accogliere gli automezzi dei pazienti nonché le attrezzature della Usl”. Una di quelle ritenute adatte allo scopo è risultata quella di Pian di Massiano presso la sede di Ingegneria. A questa si aggiungeranno - fa sapere l’assessore alla protezione civile, Luca Merli - anche aree individuate a Ponte San Giovanni e Ponte Pattoli. Resta attiva la postazione di Santa Lucia.



