Covid in Umbria, record di 21 morti in 24 ore: si va da 60 a 91 anni di età. Non tutti risultano deceduti in ospedale

Alessandro Antonini 21 novembre 2020

Ventuno morti in un solo giorno. Record per l'Umbria dall'inizio della pandemia. E non tutti i decessi, stando ai dati forniti dalla rete ospedaliera regionale - risultano in ospedale. Due morti sono residenti a Perugia, un uomo di 62 anni (il medico Stefano Brando) e una donna di 74. E ancora: un 89enne di Assisi, un 86enne di Marsciano, una 84enne di Castel Giorgio, un 80enne di San Venanzo, una 95enne di Gualdo Tadino, un 60enne di Magione, un 82enne di Giano, un 86enne di Terni, un 81enne di Trevi. Morti uomini ad Amelia (82 anni), Fabro (83), due a Foligno (77 e 78 anni), tre a Spoleto (due fratelli imprenditori di 82 e 89 anni e un 91enne), Gubbio (90), Narni (84). Deceduto in Umbria anche un uomo 86enne di fuori regione.



