Assisi, la protesta dei commercianti senza turisti e senza ristori

Non si ferma la protesta dei commercianti di Assisi che, a nome dei colleghi dei centri storici d'Italia e dell'Umbria, anche venerdì 20 novembre hanno protestato dalla città serafica, realtà che da sola vale il 25% dell'economia regionale turistica, ma realtà oggi totalmente azzerata, dopo che già in estate i turisti sono stati molti meno del solito e forse anche del previsto. Dopo quella della scorsa settimana nella Piazza Inferiore di San Francesco, i commercianti si sono ritrovati ieri nella zona di Santa Margherita, di nuovo per chiedere attenzione e ristori. Il sindaco Stefania Proietti ha rilanciato l'idea di coinvolgere i parlamentari eletti in Umbria.

