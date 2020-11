Orvieto, davano da mangiare ai cinghiali. Quattro cacciatori denunciati dai carabinieri. Rischiano l'arresto

20 novembre 2020 a

I carabinieri forestali di Allerona, Amelia e Orvieto hanno individuato delle aree in cui veniva effettuato il foraggiamento dei cinghiali, anche con l’utilizzo di rudimentali apparecchi elettro-meccanici per il rilascio del mangime a tempo. Si tratta di una pratica espressamente vietata dalla normativa sulla caccia e sanzionata dal codice penale. I cinghiali, se alimentati di continuo e con cibo abbondante, diventano anche più prolifici, arrivando fino a tre cucciolate in un anno. Ciò aumenta il rischio di danni all’agricoltura e alla pubblica incolumità, ma nello stesso tempo avvantaggia i cacciatori che partecipano alle battute al cinghiale. Quattro persone, individuate in varie aree di caccia, sono state denunciate venerdì 20 novembre. I cacciatori adesso rischiano l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da 500 a 2 mila euro. Sul piano amministrativo, infine, alle squadre, assegnatarie dei settori in cui tale illeciti sono stati commessi, è stata sospesa invece l’autorizzazione alla caccia.

