Occupano una fabbrica in disuso alla periferia di Assisi, denunciati due stranieri

20 novembre 2020 a

Con la collaborazione della polizia municipale di Assisi, gli agenti del Commissariato della città serafica hanno organizzato un blitz in una fabbrica ormai in disuso nella periferia della città. Gli agenti hanno così scoperto un locale chiuso dall'interno dove due individui dormivano su un materasso di fortuna. Da qui è scattata l'identificazione di un 39enne marocchino, con precedenti di polizia e un foglio di via dal Comune di Assisi e un 38enne marocchino con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, anch’egli gravato da un foglio di via dal Comune di Assisi e dal Comune di Foligno. I due sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici, danneggiamento e inosservanza al provvedimento del foglio di via dal Comune di Assisi . Per il 38enne è stata pure avviata la procedura per la sua espulsione.

