Covid in Umbria, il bollettino del 20 novembre: 394 nuovi positivi. Record di morti: 21 in un giorno solo. 390 i guariti

Sono 394 in nuovi positivi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.703 tamponi effettuati. Record di decessi, con 21 morti in un giorno solo (314 dall'inizio della pandemia). E' il bollettino della Regione aggiornato al 20 novembre. Il numero dei nuovi guariti è di 390 (9.274 in totale), anche qui un dato record: arriva a un soffio a quello dei nuovi contagiati. Il tasso di positivi sui tamponi effettuati si attesta al 10,6%. Per la prima volta gli attualmente positivi calano - di 17 unità - scendendo a quota 11.373, anche a causa dell'elevato numero dei decessi. I ricoveri di pazienti contagiati scendono di dieci unità, passando da 446 a 436. Passano da 76 a 72 (-5) le terapie intensive. Giù di duecento le persone in isolamento (da 12.020 a 11.820).

