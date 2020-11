Terni, anziana trova ladro in casa e chiede aiuto. Arriva la finanza e lo arresta

20 novembre 2020 a

a

a

A Terni i militari della guardia di finanza hanno arrestato in via Piemonte un immigrato rumeno di 24 anni che aveva cercato di introdursi nell’appartamento di un’anziana. Il giovane è stato sorpreso dalla pensionata che si trovava in casa insieme al figlio. Il 24enne è fuggito con gli arnesi da scasso, ma è stato bloccato da una pattuglia delle fiamme gialle che, mercoledì 18 novembre, era impegnata in un servizio di controllo antidroga in quella zona della città. Il giovane è stato quindi bloccato e arrestato in flagranza di reato. Il fermo è già stato convalidato dal Tribunale. L’arresto è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo di Terni, coordinati dal comandante Francesco Esposito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.