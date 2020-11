La Luna di Stefano Principi, la foto fa collezione di complimenti e di like

20 novembre 2020 a

Ha ottenuto like e complimenti Stefano Principi per la foto scattata alla Luna nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 novembre, alle ore 17.53. Il nostro fotografo da Terni l'ha pubblicata sui social spiegando che la Luna dista dalla Terra 376.438 chilometri, che si tratta di una fase lunare crescente con percentuale di visibilità al 16 per cento, età della Luna 3.9 giorni. Più di un suo follower ha voluto sottolinerare la bellezza dell'immagine. Stefano Principi, del resto, ci ha abituato a splendide immagini catturate sia dalla sua città che nel corso dei servizi o dei suoi seguitissimi workshop, ovviamente ora fermi a causa dell'emergenza Covid.

