7Cervelli, via al primo programma tv di Luca e Fabrizio: "Okkupèto" con gli scherzi al telefono sul nostro sito web

Ospiti d'eccezione per le prime puntate Floriana Secondi, opinionista televisiva e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e il comico e attore Marco Marzocca

Viene trasmessa mercoledì 25 novembre alle 23.30 la puntata d'esordio di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli, trasmesso in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e sul nostro sito web del Corriere dell'Umbria. Ospiti d'eccezione per le prime puntate saranno Floriana Secondi, opinionista televisiva e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, e il noto comico e attore Marco Marzocca.



Il format, ideato da Maurizio Mastrini e scritto in collaborazione con Fabrizio Fabbi e Luca Pellegrini, nasce per divertire il pubblico grazie all'autentica comicità dei 7cervelli. Il duo di Ramazzano le Pulci porterà avanti un programma di intrattenimento “alla Arbore”, durante il quale si giocherà e si scherzerà con le telefonate.

Protagonista della trasmissione, oltre al telefono, sarà il dialetto perugino, che i 7cervelli sfruttano come mezzo di espressione sin dai loro primi passi nel mondo della satira, e grazie al quale si sono guadagnati consenso e attenzione capillare all'interno del territorio locale e non.

“Esordire in televisione con un programma tutto nostro – raccontano Luca e Fabrizio – rappresenta sicuramente una novità, uno stimolo e una sfida professionale. In tv ci siamo già stati, ma da ospiti. Gestire una trasmissione è un impegno diverso che comporta anche una responsabilità diversa. Crediamo, con la giusta umiltà, di avere le qualità per farlo, anche se sappiamo perfettamente che la televisione ha dei tempi tecnici ed un pubblico diverso dagli spettacoli live, nelle piazze o dal web, dove ormai ci sentiamo a nostro agio. Una bella novità, insomma”.

Scandalo Suarez, i 7 Cervelli: "Ta lu', ta me, ta te", i verbi coniugati dal calciatore a Perugia | Video



Luca, quando avete iniziato l'avventura dei 7cervelli immaginavate di diventare un giorno i protagonisti di un programma televisivo?

“Quando abbiamo iniziato non avremmo mai immaginato niente di tutto quello che ci è successo, figuriamoci di esordire in tv con un programma tutto nostro. Nello spettacolo ti devi sempre reinventare e noi questo lo abbiamo ben chiaro da tempo, speriamo che questa sia l'ennesima metamorfosi riuscita.

Il nostro pubblico, da quando hanno iniziato a girare le prime voci, ha mostrato da subito curiosità e interesse, starà a noi non deluderli, di certo ce la metteremo tutta!”.

Fabrizio, pensi che il pubblico che avete attratto sul web vi seguirà anche sulla tv locale?

“Il seguito che siamo riusciti a creare in questi anni è sicuramente importante, come testimonia il numero sempre crescente di spettacoli che abbiamo fatto in giro per l’Umbria e non solo. L’elevato numero di visualizzazioni che ottengono i nostri video è un qualcosa che ci rende felici ma che allo stesso tempo ci responsabilizza, perché i nostri fan si aspettano cose sempre più divertenti. Io credo che il pubblico del web ci apprezzerà anche in questa nostra nuova veste”.

“Quando Fabrizio e Luca mi hanno chiesto di ideare per loro un prodotto – spiega Maurizio Mastrini – ho accettato molto volentieri la proposta, pensando che sarebbe stata una bella sfida. Proiettare in tv gli youtuber umbri per eccellenza non sembrava una cosa facile. Sono convinto che le potenzialità espressive e la comicità di Fabrizio e Luca possano essere ancora superiori a quanto abbiamo visto fino ad oggi, che intendiamoci bene, non è poco. Sono anche convinto che il loro modo di essere artisti possa essere esportato fuori regione.

Okkupèto è nato come programma radiofonico, ma poi in considerazione dell’impatto mediatico che hanno i volti dei ragazzi l’ho trasformato in un prodotto anche televisivo”.

Maurizio, su cosa si basa il format? “Non mi sono inventato nulla di trascendentale, si gioca con il telefono e attraverso il telefono. Ciò che ho cercato di trasportare nel programma sono quella leggerezza e allegria che a mio avviso potrebbero essere il motore del programma. Oltre ai 7cervelli ho pensato di inserire dei personaggi “disturbatori” tra cui Salvatore l’aspiratore”, Nonno Birillo, la perfida nipotina Lalagna e tanti altri personaggi ancora che i telespettatori vedranno direttamente in tv”.

Il programma, curato e prodotto dalla Mastrini Group, sarà trasmesso ogni mercoledì in seconda serata per otto mesi, grazie alla collaborazione con Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e il Corriere dell'Umbria.

“La tv locale – spiega Emanuele Mapelli, direttore di Umbria TV – è la depositaria del linguaggio del territorio che rappresenta. Da questo nuovo programma mi aspetto, e mi auguro, che lo stesso successo che i 7cervelli hanno riscosso su Youtube si ripeta anche sulle nostre reti televisive”.

Infine, una nota simpatica per gli spettatori. Tutte quelle persone che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione, possono contattare il numero 351 9344354.

