Orvieto, guasto all'acquedotto. Rubinetti a secco in molte case del centro storico

A Orvieto problemi alla rete idrica. A causa di un guasto, che si è verificato nel corso del tardo pomeriggio di giovedì 19 novembre, in un tratto delle condotte nella zona di Porta Romana, che erogano acqua nel centro storico della Rupe, molti rubinetti sono rimasti a secco. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici del Servizio idrico integrato e di Asm. Per affrontare al meglio l’emergenza e tentare di contenere il più possibile i problemi di carenza o mancanza di acqua a cittadini, attività economiche e servizi pubblici, è stata sospesa temporaneamente l’erogazione idrica al serbatoio di Sasso Tagliato. Contestualmente è stato attivato un bypass lungo la condotta di Sferracavallo, garantendo così la continuità del servizio a gran parte del centro storico. Per le zone dove, nell'immediato, non si è riusciti a ripristinare l’erogazione idrica è stato predisposto un temporaneo servizio sostitutivo di autobotti dislocate in piazza Cahen e al Foro Boario, in prossimità del parcheggio di Campo della Fiera. Non sono mancate le proteste tra i cittadini.

