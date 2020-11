'Ndrangheta, nuova inchiesta di Catanzaro coinvolge l'Umbria. Parola del procuratore Nicola Gratteri

19 novembre 2020 a

a

a

Diciannove indagati, di cui 11 in carcere e otto ai domiciliari. Tra gli arrestati anche il presidente del consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini. Per il titolare dell’ennesimo fascicolo su fatti di ‘Ndrangheta, Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, “è un’indagine molto complessa e articolata perché ha riguardato non solo la Calabria ma anche l’Emilia e l’Umbria”. Tra i 19 indagati - a vario titolo per associazione mafiosa e concorso esterno, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di beni di provenienza illecita, tentata estorsione - spiccano alcuni dei componenti dell’associazione mafiosa di Cutro, in testa Nicolino Grande Aracri (detto 'mani i gumma'). Nelle carte si fa riferimento all’operazione Stige, con la cosca Farao-Marincola, che ha toccato il cuore verde. La tesi degli investigatori è che persistano collegamenti con gruppi umbri legati alle ‘ndrine.

