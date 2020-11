Perugia, alla guida senza patente né assicurazione: scattano multe per undicimila euro

19 novembre 2020 a

Guida un bolide senza avere la patente e l'assicurazione. Bloccato dalla polizia. Gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria–Marche diretti dal vice questore Maria Rosaria De Luca, hanno sottoposto a controllo un’autovettura di grossa cilindrata con un motore da 500 cavalli, condotta nella zona di via Settevalli da un cittadino straniero di origini brasiliane classe 1991. L'uomo, stando agli accertamenti, non ha mai conseguito la patente di guida italiana. Inoltre il veicolo è risultato privo della copertura assicurativa. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro e la vettura è stata sottoposta a sequestro.

Il personale della questura di Perugia, diretto dal commissario Monica Corneli, ha controllato un’autovettura condotta da un cittadino straniero di origini tunisine classe 1988: anche lui stava conducendo il veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida.

Nei guai è finito anche il proprietario della vettura, seduto al lato passeggero, per l’incauto affidamento del veicolo.

In questo caso sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5000 euro ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

