Covid in Umbria, 556 i nuovi positivi in Umbria su oltre 5.500 tamponi. Sette i decessi nelle ultime 24 ore

Ale.Ant. 19 novembre 2020 a

a

a

Sono 556 i nuovi positivi in Umbria su5.509 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' il dato aggiornato dalla Regione Umbria alla data del 19 novembre. Il tasso di positività rispetto ai tamponi è del. 10,1%. Sono 438 i nuovi guariti. Sette i decessi. Salgono a 446 i ricoverati totali per Covid, (+2 rispetto al giorno prima). Sono le 76 le persone contagiate in terapia intensiva. Una più del giorno precedente. Siamo al 59% di tasso di occupazione della terapia intensiva, su soglia di allerta del 30%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.