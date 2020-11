Orvieto, spostata la postazione per i tamponi drive in. I casi positivi al Covid scesi a 147

19 novembre 2020 a

“Il drive through verrà spostato presso l’ospedale e sarà riattivato il triage come era nella prima fase dell’emergenza”. Così il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, sua la delega alla Sanità, ascoltata in audizione dalla conferenza dei capigruppo rispetto all'aggiornamento e al monitoraggio dei casi di positività al Covid. Nel merito dell’andamento dell’epidemia nel territorio comunale di Orvieto mercoledì 18 novembre sono scesi a 147 i casi positivi. Sono 137 i cittadini in isolamento domiciliare, 10 quelli ricoverati di cui 4 in terapia intensiva presso i reparti Covid. Per quanto riguarda il comprensorio, a Castel Giorgio, in accordo con il servizio sanitario, è partita una serie di controlli presso la struttura per anziani, precedentemente colpita dal virus, per determinare la situazione epidemiologica degli ospiti. I dati della Regione per il Comune dell'Alfina parlano di 24 casi attualmente positivi. Sono 14, invece, quelli di Allerona, 13 a Castel Viscardo, 11 a Fabro, 8 a Baschi. E ancora: 7 a Parrano e 7 a Porano, 4 a Monteleone d'Orvieto, 3 a Ficulle, 2 a Montegabbione e 2 a Montecchio.

