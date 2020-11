Covid Umbria, agenzie di viaggio ferme e senza ristori. La protesta dei rappresentanti della categoria

19 novembre 2020 a

Le agenzie di viaggio sono ferme e al momento anche senza ristori. Sono 177 in Umbria: nessuna di queste ha preso niente se non il bonus di marzo e aprile previsto per autonomi e partite iva. Per loro, che contano tra i 500 e i 600 addetti il 70% dei quali donne, al momento solo tante incertezze. Il decreto 12 agosto ha previsto un fondo dedicato al sostegno della categoria di 250 milioni giudicato totalmente insufficiente e quindi incrementato con altri 400 milioni nel Decreto ristori. Al di là dei dubbi che ruotano su tempi e modalità di ripartizione, viene ribadita l’inconsistenza del sostegno. “Quello che nessuno sembra capire è la drammaticità della situazione che il nostro settore, più di qualsiasi altro, sta attraversando - evidenzia Federico Tagliolini (Fiavet Confcommercio) - Abbiamo perdite di fatturato superiori al 90% rispetto all’anno scorso, ci sono gruppi come Alpitour che hanno deciso di non vendere alcun prodotto fino al 2021”. Viaggi di nozze, crociere, gite, scambi scolastici, viaggi organizzati: tutto saltato. “E a fronte di un incasso pari a zero dall’inizio dell’anno, non solo non abbiamo avuto praticamente niente ma continuamo a pagare tutto, persino gli affitti dei locali commerciali”. Maria Cristina Fiore (Assoviaggi Confesercenti) aggiunge che non solo la categoria è senza stipendio da un anno ma non ci sono neppure prospettive. “Il nostro settore è a terra - spiega - sono 32 anni che faccio questo lavoro, ho attraversato guerre, attentati terroristici, crisi politiche di ogni genere ma una situazione di tale gravità non l’avevo mai vissuta. Il nostro è un lockdown infinito, siamo senza possibilità di vendere qualcosa tra regioni chiuse, frontiere bloccate, assoluta mancanza di programmazione in un lavoro che su questa si regge. In tale contesto, gli aiuti che millantano di darci entro la fine dell’anno sono ben poca cosa”.

