Umbria, code davanti al negozio per le scarpe di Lidl: tutte esaurite

19 novembre 2020 a

Anche in Umbria tutti pazzi per le scarpe, edizione limitata, Lidl. A Terni, in particolare, già alle 8.30 di ieri mattina i cestoni erano vuoti. Ancora era chiuso e una cinquantina di clienti intorno alle 7. 30 erano davanti al negozio in fila, rispettando la distanza di sicurezza anti-covid, per accaparrarsi le scarpe al prezzo di 12.99 euro. Scarpe che in molti stanno rivendendo sui canali social a prezzi altissimi toccando i 200 euro e in alcuni casi anche di più. Oltre alle scarpe anche calzini, magliette e altri accessori sempre firmati Lidl, anche questi si sono esauriti in poco meno di mezz'ora dall'apertura del punto vendita. In molti hanno chiesto se la casa madre manderà altri pezzi invece come accade, per articoli delle grandi firme edizione limitate, non sarà possibile. Ora i “fortunati” che sono riusciti ad acquistare il “bottino” stanno pensando a fare business. Già un anno in Germania la Lidl aveva fatto la stessa cosa mettendo sul mercato le stesse scarpe, serie limitata, e anche in quell’occasione sono andate esaurite in poco tempo. Il tam tam dei social ha poi fatto il resto richiamando l’attenzione di una vasto pubblico.

