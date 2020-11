Covid in Umbria, Chiara Lungarotti: periodo difficile per settore vino ma dobbiamo guardare avanti

19 novembre 2020 a

“Stiamo attraversando un momento di enorme difficoltà ma non possiamo permetterci di fermarci, dobbiamo stringere i denti e guardare avanti”: a parlare è Chiara Lungarotti, amministratore delegato del Gruppo Lungarotti, azienda conosciuta nel mondo per i suoi vini e che gestisce insieme alla sorella Teresa. “Subito dopo il primo lockdown il mercato sembrava aver ripreso con un vigore che neppure noi ci aspettavamo – evidenzia – poi tutto di nuovo si è rallentato a settembre sino a bloccarsi completamente dalla fine di ottobre. E la nostra, che è un’azienda molto orientata alla ristorazione, ha risentito inevitabilmente del passaggio in zona arancione o rossa di alcune regioni italiane così come, a livello internazionale, delle decisioni interne di alcuni Stati”. Nelle tenute di Torgiano e Montefalco, infatti, Lungarotti produce in media circa due milioni e mezzo di bottiglie l’anno in 28 etichette, esportate in 50 Paesi del mondo e stappate nei migliori ristoranti. “L’andamento dell’export è molto variabile e registra enormi oscillazioni da una parte all’altra del mondo. In Canada, per esempio, a ottobre si è deciso di chiudere l’Ontario e il Quebec per un mese e questo ha messo subito un freno ai contagi facendo sì che già ora l’economia stia tornando a muoversi – evidenzia Lungarotti – Quello che a me più preoccupa, in questo momento, è il mercato italiano. I settori alberghiero ed extralberghiero hanno subito, dall’inizio dell’anno, perdite enormi. Anche l’Umbria, che pure nell’estate appena trascorsa è riuscita a registrare un buon movimento a livello di presenze, ha dovuto però rinunciare totalmente al turismo extraeuropeo, che è quello più ricco”.

Nonostante il quadro drammatico, Chiara Lungarotti non perde la voglia di fare. “L’agricoltura da questo punto di vista ci insegna molto: il lavoro in campagna sta andando avanti normalmente, stiamo proseguendo con la raccolta delle olive e organizzando le operazioni per le lavorazioni invernali. L’agricoltura ha dei cicli da rispettare, non ci si può fermare. Allo stesso modo – evidenzia Lungarotti – noi dobbiamo farci coraggio, stringere i denti e pensare al futuro. Quando tutto questo sarà finito, avremmo un altro tema su cui riflettere, quello della promozione di questa terra e di quanto questa possa incidere sull’affermazione dei suoi prodotti sui mercati internazionali. Arriviamo preparati a quella che sarà la fase della ripresa e delle tante opportunità che questa ci potrà portare”.



