Terni, bomba inesplosa trovata vicino ai palazzi e alla ferrovia. Arrivano i militari dell'Esercito

A Terni una bomba d'aereo risalente alla seconda guerra mondiale ancora inesplosa è stata scoperta, mercoledì 18 novembre, nella zona tra i quartieri di Borgo Bovio e Tuillo, esattamente in via Eclo Piermatti. L’ordigno bellico è stato trovato durante alcuni lavori preliminari che si stanno eseguendo in quell’area per la costruzione di un nuovo supermercato. La posizione è piuttosto delicata perché la bomba si trova a qualche centinaio di metri di distanza dalla ferrovia, dalle abitazioni, ma anche in prossimità di una casa di riposo. Si tratta di una bomba lunga tra gli 80 e i cento centimetri per un diametro di circa 40 ed è parzialmente visibile. Nel corso della mattinata di giovedì 19 novembre ci sarà un sopralluogo degli artificieri dell'Esercito Italiano. L'area è già stata transennata e messa in sicurezza.

