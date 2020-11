Covid Umbria, Papa telefona per cardinale Bassetti. Monsignor Salvi: voleva aggiornamento sulle condizioni salute

Il presidente della Cei sarà dimesso giovedì dall'ospedale di Perugia e trasferito al Gemelli di Roma

18 novembre 2020 a

a

a

Nuova telefonata di papa Francesco per il cardinale Gualtiero Bassetti. Il pontefice, nella mattinata di mercoledì 18 novembre, ha chiamato il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, Marco Salvi, per avere aggiornamenti sulla condizioni di salute del presidente della Cei. "Papa Francesco mi ha chiesto come mi sentivo dopo che l'indesiderato ospite, il coronavirus, aveva lasciato il mio corpo - ha raccontato il vescovo ausiliare al giornale della diocesi, La Voce -. Mi ha poi chiesto aggiornamenti dello stato di salute del nostro pastore Gualtiero e l'ho rassicurato sul fatto che tutto procede per il meglio con l'aiuto di Dio e dei sanitari che lo hanno in cura". Una prima telefonata del Papa a monsignor Salvi c'era stata una settimana fa. Il cardinale Bassetti dovrebbe essere dimesso dall'ospedale di Perugia nella giornata di giovedì per poi raggiungere il Policlinico Gemelli di Roma per un periodo di convalescenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.