Kimia tra le 100 italian architectural conservation stories del rapporto Symbola 2020

Kimia S.p.A., azienda perugina attiva nel settore dei prodotti per il recupero edilizio e delle tecnologie per il consolidamento strutturale, è stata inserita tra le “100 italian architectural conservation stories” del Rapporto Symbola 2020.

La prestigiosa ricerca, curata dalla Fondazione presieduta da Ermete Realacci, racconta l’alta competenza sviluppata dal nostro Paese nel campo del recupero e del restauro architettonico del patrimonio storico, attraverso 100 storie di innovazione e qualità.

L’inserimento nel nuovissimo Rapporto Symbola è per Kimia il secondo riconoscimento. Già nel 2019 infatti, era stata scelta come una delle"100 italian stories for future #building". Un doppio riconoscimento dunque, che testimonia, l’assoluto valore di Kimia come una delle realtà più apprezzate nel settore delle costruzioni in Italia.

Ricordiamo a tal proposito che l’azienda perugina è stata una delle primissime aziende in Italia a occuparsi esclusivamente di restauro edilizio e storico monumentale nel nostro Paese e in oltre quarant’anni di attività ha contribuito con le proprie soluzioni al recupero di beni storici e culturali di inestimabile valore.

Tra gli interventi più recenti citiamo la Fontana di Trevi, la Fontana Maggiore a Perugia e la Fontana del Nettuno a Bologna; la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze e la Basilica di S. Francesco d’Assisi, la Cappella degli Scrovegni a Padova e le Procuratie Vecchie a Venezia; il Teatro San Carlo di Napoli e la Reggia di Caserta; il Duomo di Mantova, il Palazzo del Governo a L’Aquila, la Rocchetta Mattei a Bologna e la Pietà Rondanini di Michelangelo.

Kimia, con le proprie malte dedicate al recupero dell’edilizia storica, ha contribuito alla messa in sicurezza delle mura urbiche e di tutte le chiese di Norcia nei giorni successivi ai gravissimi danni provocati dal terremoto del 30 ottobre 2016.



