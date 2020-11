Covid in Umbria, 501 nuovi positivi in 24 ore e 11 morti. Salgono a 75 i ricoveri in terapia intensiva

18 novembre 2020 a

Sono 501 i nuovi positivi in 24 ore a fronte di 4.700 tamponi eseguiti. Undici i morti, cinque ricoverati in più nelle terapie intensive (75 nel totale). Sale di sei unità il numero degli ospedalizzati che diventano complessivamente 444. Aumentano di pari passo, però, anche i guariti (460 in più). I numeri sono quelli dell'ultimo bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato mercoledì 18 novembre. La situazione viene tenuta costantemente sotto controllo. Questa, come ha detto il direttore della sanità Umbria, Claudio Dario, sarà una settimana decisiva anche per vedere gli effetti delle limitazioni imposte in tutto il territorio regionale.

