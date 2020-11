Terni, è morto a 78 anni l'imprenditore Montano Montani. La sua è una delle ultime famiglie nobili della città

18 novembre 2020 a

Profondo cordoglio a Terni per la morte a 78 anni dell'architetto Montano Montani, discendente di una delle famiglie più antiche della città, avvenuta martedì 17 novembre. Imprenditore agricolo, lo si ricorda anche per la lunga presenza nella Fondazione Carit, ma anche come socio del Rotary Club. Il padre, Ercole Felice Montani, era stato sindaco negli anni '20 del secolo scorso, prima del podestà. Lascia un grande vuoto in città. Commosso il ricordo dell'attore e autore teatrale Stefano de Majo. "Nei giorni felici della mia giovinezza - ricorda - fu ospite riservato e generoso, accogliendoci sempre con garbo nelle sue bellissime dimore. Grazie per tutto il detto e il non detto che ci ha donato".

