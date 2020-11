Fontivegge, rapina un uomo alla guida dell'auto: fermata una 26enne con diversi precedenti penali

18 novembre 2020 a

Si era letteralmente buttata in mezzo alla strada tanto che l'anziano alla guida dell'auto, per paura di investirla, si era bruscamente fermato. Pensando che la donna avesse bisogno di aiuto. E invece era solo una ladra che, abilmente aveva cercato una vittima. In quel momento infatti era entrata nell'abitacolo e gli aveva rubato dei soldi (60 euro) e aveva cercato anche di strappargli la catenina d'oro che aveva al collo provocandogli anche delle escoriazioni. Il 68enne era riuscito a resisterle e aveva iniziato a chiedere aiuto. Nei pressi di via Mario Angeloni c'era una pattuglia del Reparto Prevenzione crimine che era intervenuta immediatamente e che aveva anche bloccato subito la donna: una 26enne di origine romena con diversi precedenti penali alle spalle. Gli agenti avevano recuperato il denaro e lo avevano restituito al proprietario. Ora per la donna è scattata la misura cautelare dell'obbligo di firma.

