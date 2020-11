Umbria, l'imprenditore del vino Luciano Cesarini: burocrazia fa più danni del Covid

18 novembre 2020 a

“La burocrazia rischia di fare più danni del Covid alla filiera del vino”: è lapidario Luciano Cesarini, l'inventore di quel Rossobastardo che da Giano dell'Umbria ormai da anni si sta facendo conoscere e apprezzare nel mondo. “La situazione in questo momento è seria per tutti - evidenzia Cesarini - Sappiamo bene quali sono le difficoltà che sta attraversando il settore horeca cui noi produttori siamo legati a doppio filo. I nostri clienti sono i titolari di alberghi, ristoranti, bar ed enoteche che stiamo cercando di agevolare in tutti i modi attraverso sconti e pagamenti dilazionati ma la buona volontà e il coraggio che queste persone stanno dimostrando non è sufficiente per uscirne”. Rossobastardo sta reggendo bene alla crisi perché l'80% del suo mercato è estero. “Noi lavoriamo molto con il Nord Europa che per fortuna tiene - spiega Cesarini - ma anche con gli Stati Uniti e la Svizzera che pur avendo diminuito gli ordini resta comunque un nostro grande punto di riferimento. Per quello che riguarda il mercato interno, è chiaro che dobbiamo cambiare totalmente cultura, dobbiamo rivoluzionare il sistema di vendita. Anche la nostra azienda, che ha sempre un po' snobbato l'e-commerce perché visto quasi come una forma di concorrenza indiretta con i clienti, ora sta scoprendo la valenza dello shopping online. Il fatto di essere un prodotto di qualità, conosciuto ovunque, ci facilita senz'altro. Ma è anche vero che ci sono imprese che da tempo si cimentano nell'e-commerce e quelle sono avvantaggiate. Quello che mi preoccupa, a livello nazionale, è che una eccessiva concorrenza possa portare a un abbassamento dei prezzi che poi possa andare ad incidere sulla qualità”.

E qui, Cesarini esterna un pesante attacco al sistema: “La burocrazia si scaglia contro chi sta avendo malefici senza buonsenso. In Italia c'è un accavallarsi di organismi di controllo che ha quasi dell'incredibile, dal ministero al parco, dal consorzio alla camera di commercio. Questo scherzetto ci costa qualcosa come due euro a bottiglia. Ognuno deputato a fare controlli nel nome della qualità per poi stilare verbali e multe, non si capisce bene neanche per quale motivo. Faccio solo un esempio. Nel corso di una di queste verifiche hanno riscontrato che non avevo consegnato le fecce del vino. Ho spiegato che era stato un problema della distilleria e che visto che le distillerie sono le uniche autorizzate a prelevarle non avevo avuto scelta. E' partita una diffida, se dovesse ripetersi il problema rischio addirittura di andare incontro a problemi di natura penale”. Sull'argomento Cesarini avrebbe molto da dire: “Potrei convocare anche una conferenza stampa - ci ironizza sopra - per evidenziare l'inutilità delle associazioni e soprattutto dei consorzi che dovrebbero fare squadra e tutelarci e invece mostrano una totale incapacità di difenderci. Sono preoccupato per il futuro, lo ammetto. Il governo mostra di non avere una chiara strategia politica per aiutare gli imprenditori e basta vedere cosa ha fatto con i ristoranti: dopo averli costretti a spendere per garantire sicurezza, ha imposto loro la chiusura. Nei confronti della filiera del vino sembra esserci una totale indifferenza. Sono molto sfiduciato, non a caso nel 2004 ho abbandonato in un solo giorno tre incarichi anche di livello nazionale”.

