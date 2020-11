Covid, il fisico Luca Gammaitoni: in Umbria il virus vicino alla ritirata. Presto il picco, poi contagi verso lo zero

Il docente dell'Università degli Studi di Perugia spiega come funziona il modello della curva a campana

Catia Turrioni 18 novembre 2020 a

“L'epidemia sta mostrando un rallentamento della velocità di propagazione. Significa che siamo oltre il punto di flesso e vicini alla ritirata”. Luca Gammaitoni, docente di Fisica all'Università di Perugia, legge l'andamento del Covid in Umbria con una nota di velato ottimismo.

Professore, qual è in questo momento la situazione?

Tutte le epidemie seguono un modello matematico che ha ormai cento anni ed è quindi più che collaudato, quello della curva a campana. A una fase iniziale di crescita del contagio molto veloce, ne segue un'altra in cui il ritmo comincia a diminuire fino ad arrivare a un punto di svolta che in matematica si chiama flesso. Noi siamo in questa fase già da una decina di giorni.

A questo punto cosa dovrebbe succedere?

Il punto di flesso è il tratto che nella curva a campana precede il vertice. Raggiunto l'apice, la curva inizia a decrescere con una rapidità simile a quella con cui era iniziata. Nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci il picco dei contagi, ossia la massima espansione dell'epidemia. Non c'è una regola fissa sui tempi e ipotizzare una data è pura magia. Direi che potremmo arrivare al picco nel giro di una settimana, quindici giorni.

E quanto è tonda la cima della curva? Vale a dire, quanto durerà il picco?

Impossibile dare una risposta esatta. Verosimilmente continuerà a oscillare per una settimana. Poi comincerà a calare fino ad arrivare a contagi quasi zero. In questo momento ci troviamo esattamente nella situazione in cui eravamo a fine marzo. Se continueremo a tenere un comportamento consono, quindi a incontrare il minor numero di persone possibile, entro dicembre potremmo assistere allo stesso calo che abbiamo registrato ad aprile.

La diminuzione dei contagi sta andando di pari passo a un aumento significativo del numero di decessi. Come lo spiega?

La curva a campana che abbiamo esaminato per i contagi si ripete simile, ma traslata nel tempo, per i decessi. Il modello matematico è identico ma si registra con un certo ritardo. Nei prossimi giorni anche il numero dei morti registrerà una flessione, toccherà il punto di flesso, poi il picco, quindi una sempre più sensibile diminuzione.

Cosa fare per far scendere il più velocemente possibile la curva?

I risultati che stiamo registrando sono il frutto delle restrizioni volute dalla Regione, mi riferisco per esempio alla chiusura delle scuole e, in parte, alle primissime stabilite dal governo. Gli effetti del passaggio a zona arancione non sono ancora visibili. Quello che certo è che stiamo andando nella direzione giusta. A mio parere, ma le decisioni spettano ovviamente alla politica, da qui a una quindicina di giorni si potrebbero gradualmente allentare le maglie chiedendo però alle persone di mantenere un rigore assoluto.

Detto questo, riusciremo a passare un Natale tranquillo?

Ne sono convinto. A patto che, ripeto, ognuno continui a fare la sua parte.

Dovremmo poi aspettarci anche una terza ondata?

Per la Spagnola di ondate ce ne furono quattro. Finchè il virus circola, si ferma per poi ripartire e continua così fino a raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Ma noi abbiamo già un elemento nuovo, capace di intervenire prima: il vaccino Vaccinazioni di massa interromperanno finalmente la sequenza delle ondate.

