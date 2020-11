Perugia, furgone vola giù nella scarpata: lo ha tamponato un altro furgone

17 novembre 2020 a

a

a

Due persone sono rimaste ferite nel corso di un incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri sul raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza della zona commerciale di Ellera di Corciano. Secondo una prima ricostruzione, il furgone era fermo lungo la carreggiata in attesa di un carro attrezzi quando - per cause che sono ancora in corso di accertamento - è stato tamponato da un altro furgone. Con l’impatto, il mezzo ha sfondato il guard rail ed è finito nella scarpata a bordo strada. Sul posto sono subito stati chiamati a intervenire i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Due le persone che sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove sono stati sottoposti ad accertamenti. Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo l’accaduto per accertare eventuali responsabilità. Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Uno degli occupanti è arrivato in ospedale in codice rosso e si tratta di un perugino di 51 anni. mentre l'altro, un quarantenne, sarebbe in condizioni migliori.

