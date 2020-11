Perugia, restauro teatro Morlacchi: via le impalcature dalla facciata

Marina Rosati 18 novembre 2020 a

Via le impalcature dalla facciata del teatro Morlacchi, a Perugia. Dopo mesi di lavori torna a splendere la parte principale del palazzo che ospita il più importante teatro cittadino. La struttura è stato oggetto di un imponente intervento di restauro, diviso in più stralci per un importo complessivo di oltre un milione.

Il primo si era concluso a ottobre del 2018, mentre il secondo era iniziato circa un anno fa. Altri miglioramenti sono stati progettati anche nella parte posteriore che si affaccia su via del Verzaro dove sono stati previsti la sistemazione degli intonaci e la sostituzioni degli infissi. La riqualificazione era stata finanziata in parte da Brunello Cucinelli nell’ambito di Art bonus per 640 mila euro e per i restanti 400 mila euro dal Comune.

