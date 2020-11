Covid, il cardinale Gualtiero Bassetti presto dimesso da ospedale Perugia. Sarà trasferito al Gemelli di Roma per riabilitazione

17 novembre 2020 a

a

a

Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, potrebbe presto essere dimesso. Secondo il bollettino della direzione sanitaria, il paziente è vigile e in grado di comunicare con i propri cari e stretti collaboratori. Il cardinale, che si trova ancora ricoverato in Medicina d'urgenza Covid 1 dell'ospedale di Perugia, sarà poi trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per un periodo di riabilitazione.

A renderlo noto è monsignor Marco Salvi, ausiliare di Perugia: "Grazie alle incessanti preghiere e alle cure appropriate messe in atto dal personale sanitario, il cardinale potrà presto lasciare l'ospedale di Perugia e una volta dimesso trascorrerà un periodo di convalescenza presso il Gemelli di Roma".

