Maxi black out internet e telefoni fissi Voip a Foligno, guasto sulle linee

Redazione cronaca 17 novembre 2020 a

Un guasto sulle linee della fibra, verificatosi proprio quando si stavano eseguendo alcuni lavori sulla rete, ha lasciato isolati da internet e dalle linee telefoniche fisse Voip centinaia di utenti di Foligno. I problemi sono cominciati poco dopo le ore 14.30 del 17 novembre 2020 e si stanno prolungando da ore. Alle 19.00 l'interruzione è ancora in corso. Non è ancora chiaro se i lavori siano stati o meno la causa diretta dei problemi, ma di certo c'è che il black out sta interessando vari quartieri della città, soprattutto delle zone di Sant'Eraclio, via Trasimeno, via Piave e viale Ancona. Problemi vengono segnalati anche da altre parti di Foligno, soprattutto da utenti WindTre e Vodafone. I call center delle compagnie, contattati immediatamente, hanno confermato l'esistenza di una "problematica" che sta interessando "più di mille utenze di almeno 15 centraline della città" e che necessita di "un'opera di ripristino con personale in loco". I tecnici stanno lavorando ininterrottamente per poter ripristinare il servizio il più presto possibile e presumibilmente lavoreranno anche per tutta la notte, ma i call center delle compagnie hanno precisato che il ripristino potrebbe anche prolungarsi per 48 ore dal verificarsi del guasto. Una situazione molto difficile, quindi, per i tanti che in questi giorni sono impegnati nello smart working e un problema che sta mettendo in ansia anche gli studenti che devono sostenere la didattica a distanza.

