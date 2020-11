Umbria, giorno nero per i decessi con 13 vittime, ma crolla il tasso di positività

Fra.Mar. 17 novembre 2020 a

Un tasso così basso di positività non si vedeva da settimane in Umbria. A fronte di 5.603 tamponi infatti sono emersi solo 351 nuovi positivi. Il che vuol dire che l'incidenza è crollata al 6,2%. Sperando che sia la stabilizzazione di una tendenza al ribasso, oggi è anche il giorno in cui nuovi positivi e guariti hanno numeri che quasi simili. A fronte dei 351 nuovi positivi infatti ci sono 333 guariti, il che porta il numero di attualmente positivi a 11.249. Oltre all'incidenza di nuovi positivi anche il totale dei ricoverati di oggi è minore rispetto a quello di ieri: 438 contro 449 di 24 ore prima. Stesso discorso anche in terapia intensiva dove ci sono due ricoveri in meno, 70 in totale. Il numero che invece preoccupa e che sempre, anche nella prima ondata, era stato l'ultimo a scendere, è quello dei decessi: ieri per l'Umbria è stato un giorno nero con 13 vittime in sole ore.

